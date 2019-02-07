Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/02/07/991821/
Дата распечатки: 07.02.2019 14:09
 
07.02.2019 13:15 Экономика, Финансы

Доллар США и евро подорожали, российский рубль подешевел на торгах БВФБ

Минск, 7 февраля. 7 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США и евро, укрепился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0002 рубля (0,01%) и составил 2,4601 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0059 рубля (0,27%) до 2,1663 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0073 рубля (0,22%) и составил 3,2835 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти снизились в четверг на фоне роста запасов и сохранения рекордных уровней добычи в США. Цена марки Brent к полудню находится в районе 62 долларов за баррель.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 0,3513 рубля и составил 66,0199 рубля.

Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 07 Февраль 2019, 14:09
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск