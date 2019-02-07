Доллар США и евро подорожали, российский рубль подешевел на торгах БВФБ

Минск, 7 февраля. 7 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США и евро, укрепился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0002 рубля (0,01%) и составил 2,4601 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0059 рубля (0,27%) до 2,1663 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0073 рубля (0,22%) и составил 3,2835 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти снизились в четверг на фоне роста запасов и сохранения рекордных уровней добычи в США. Цена марки Brent к полудню находится в районе 62 долларов за баррель.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 0,3513 рубля и составил 66,0199 рубля.