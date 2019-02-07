Лукашенко наделил Нацбанк правом регулирования деятельности национальных рейтинговых агентств

Минск, 7 февраля. Национальный банк наделяется правом регулирования деятельности национальных рейтинговых агентств. Соответствующий указ № 42 подписал 7 февраля Александр Лукашенко.

"Данная сфера является новым направлением для отечественного финансового рынка, и в Беларуси в настоящее время нет таких организаций. Поэтому речь идет о создании законодательной основы в этом отношении, так как национальные рейтинговые агентства являются неотъемлемой частью инфраструктуры финансового рынка", — отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, текст устава Национального банка приводится в соответствие с действующим законодательством, исключается дублирование норм с Банковским кодексом.

Утром 7 февраля Лукашенко принял с докладом председателя правлении Нацбанка Петра Каллаура. В ходе разговора официальный лидер позитивно оценил деятельность регулятора.