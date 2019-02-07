Обзор важнейших событий 7 февраля 2019 года

Минск, 7 февраля. Белорусско-российская группа по проблемным вопросам интеграции на следующей неделе должна представить программу действий, сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко. Дипломат выразил уверенность, что Александр Лукашенко и Владимир Путин на очередной встрече 13 февраля в Сочи решат спорные вопросы. "Сблизились в понимании, что что-то надо делать. И что надо делать, есть уже понимание такое. Я почему-то оптимист по жизни — так я думаю, почти на сто процентов убежден, что 13-го будет решение этих вопросов: и налогового маневра, что касается нефти, и вопросов газовых, и так далее", — заявил посол.

Александр Лукашенко отмечает спокойствие на финансовом рынке и отсутствие каких-либо настороженностей в связи с этим в обществе. На его сегодняшней встрече с председателем правления Национального банка Павлом Каллауром обсуждалась ситуация на рынке и проведение мероприятий, приуроченных к 25-летию белорусского рубля. "Кто как ее (национальную валюту) называл: зайчиком и так далее. Но я вспоминаю те времена, когда правительству, Верховному Совету приходилось действовать в жестких условиях. Вы это все видели, с чего нам приходилось начинать. Мы постепенно выстраивали свою денежную систему, создавали свою денежную единицу, — отметил Лукашенко. — Сегодня уже никто не говорит, что она такая-сякая и не такая". "Как бы нас кто-то там не подкритиковывал, то, что было, и то, что есть, — это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика в государстве, но она направлена на сохранение стабильности. Поэтому я боюсь говорить спасибо, но тем не менее работники Национального банка заслуживают этой благодарности", — заявил официальный лидер.

Неизвестные полностью разрушили мемориальную "скамью Клинтона" в урочище Куропаты под Минском. "Скамья Клинтона" — гранитная плита с памятной надписью "От народа США народу Беларуси во имя памяти" — была установлена в январе 1994 года во время визита в Беларусь президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона на месте массовых расстрелов жертв сталинских репрессий. "Очевидно, что восстановить "скамью Клинтона" невозможно, нужно делать новую. Мы вызвали милицию, нас попросили дождаться приезда сотрудников", — заявила БелаПАН активистка Анна Шапутько.

Правозащитник Валентин Стефанович обратился в Совет министров с просьбой привлечь главу МВД Игоря Шуневича к дисциплинарной ответственности за резкие высказывания о представителях ЛГБТ-сообщества по телевидению. В конце декабря прошлого года министр внутренних дел на телеканале ОНТ назвал "дырявыми" граждан, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+. "Высказывания Игоря Шуневича, который является должностным лицом, растиражированные на государственном телеканале, по моему мнению, представляют собой не что иное, как подстрекательство к дискриминации, вражде к гражданам страны по дискриминационному признаку — сексуальной ориентации. Они формируют неприязнь, чувство отвращения, ненависти и вражды к представителям данной социальной группы", — отметил в заявлении Стефанович.