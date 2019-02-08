Минск, 8 февраля. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) утвердило положение о комиссии по государственным закупкам постановлением от 21 января 2019 года № 7, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Положением установлен порядок формирования комиссии по госзакупкам, создаваемой заказчиком в случае организации и проведения конкурса, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений.

Согласно документу, заказчик самостоятельно определяет необходимость формирования комиссии при организации и проведении процедуры закупки из одного источника. Комиссия может быть постоянно действующей либо созданной для конкретной процедуры госзакупки.

Комиссии смогут рассматривать предложения о продаже на их соответствие требованиям конкурсных и аукционных документов, оценивать, сравнивать и отклонять предложения, определять одного или нескольких победителей. В состав комиссии должно входить не менее пяти человек.

Постановление вступает в силу 1 июля 2019 года.

По данным МАРТ, в 2018 году осуществлено более 450 тыс. процедур госзакупок примерно на 6,6 млрд рублей.