Минстройархитектуры: Финансовое положение организаций отрасли постепенно стабилизируется

Минск, 8 февраля. Финансовое положение организаций строительной отрасли Беларуси постепенно стабилизируется. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства архитектуры и строительства, заявил министр Дмитрий Микулёнок 8 февраля на заседании коллегии ведомства.

По его словам, "отсутствует динамика прироста чистых убытков". "Во время заседания было отмечено, что результаты могли быть значительно выше при условии своевременного погашения имеющейся дебиторской задолженности, а также отсутствия высокой степени закредитованности в рамках реализации крупных инвестиционных проектов", — уточнили в пресс-службе.

Отсутствие поступлений средств от заказчиков вызывает дефицит оборотных ресурсов подрядных организаций, приводит к вынужденным кредитным займам, что в конечном итоге препятствует своевременным расчетам с поставщиками — промышленными организациями, которые не могут рассчитаться за потребленные топливно-энергетические ресурсы, подчеркнул Микулёнок.

"В целом же производственный потенциал отрасли позволяет полностью обеспечить потребности внутреннего рынка страны и нарастить экспортный потенциал в условиях экономической стабилизации, повышения инвестиционной активности. Решение проблемы внутриреспубликанской дебиторской задолженности позволит обеспечить эффективную работу организаций строительного комплекса", — добавили в Минстройархитектуры.

По итогам 2018 года валовая добавленная стоимость в строительстве выросла на 4,2 процентного пункта, что позволило отрасли обеспечить положительный вклад в формирование ВВП в размере 0,2%.

Строительно-монтажные работы выполнены на 12,1 млрд рублей, темп роста, как и было запланировано, обеспечен на уровне 104,5%.

Стоимость строительства квадратного метра жилья с господдержкой составила 841,95 рубля при заданном параметре в 923,2 рубля.

Рентабельность продаж в организациях промышленности, подчиненных министерству, за январь—ноябрь 2018 года составила 11% при годовом задании 6,0%.

Уровень складских запасов по отрасли снижен к прошлому году на 19,3 процентного пункта (с 95,8 до 76,5 % к среднемесячному объему производства). Темп роста экспорта товаров составил 103,3% при годовом задании 104,3%, целевой показатель по энергосбережению составил минус 2,3% при задании минус 1,6%.

Рост заработной платы в отрасли обеспечен "в строгой взаимоувязке с ростом производительности труда", уточнили в пресс-службе.