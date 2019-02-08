По делу об убийстве пятимесячного ребенка в Минске задержано пять человек

Минск, 8 февраля. Главным следственным управлением Следственного комитета принято к производству дело, возбужденное УСК по Минску по ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса по факту обнаружения тела пятимесячного мальчика с признаками насильственной смерти возле дома, расположенного на проспекте Рокоссовского. Об этом сообщает отдел информации и связи с общественностью СК.

По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, в том числе мать и отец ребенка. По предварительной информации, они накануне совместно распивали спиртные напитки в квартире, где проживал ребенок с родителями.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции и специалистами-экспертами проведены неотложные следственные действия, в том числе осмотр квартиры, где проживал ребенок. Зафиксирована следовая обстановка. Изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами. Назначен ряд экспертиз, проведение которых поручено специалистам госкомитета судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.