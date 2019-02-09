Минск, 9 февраля. Александр Лукашенко назвал позором выступление белорусских биатлонистов в текущем сезоне. Об этом глава государства заявил, общаясь с журналистами 9 февраля после соревнований "Минская лыжня". Фрагмент беседы был показан в эфире новостей телеканала "Беларусь 1".

Вопрос текущих выступлений биатлонистов Лукашенко затронул в контексте планов налаживания производства отечественных лыж, которые можно будет использовать для массового спорта и подготовки атлетов.

"Нам надо лыжи, чтобы подготовить спортсменов. А когда подготовим таких, как наши Даша и Надя (Домрачева и Скардино. — БелаПАН.), найдем тысячу пар и выберем лучшие, главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим… Что угодно, лишь бы бегали и не позорили страну", — сказал глава государства.

"Как сейчас выступают наши биатлонисты? Это позор. Такого еще не было. Я сказал Даше и Наде: надо возвращаться обратно", — заявил Лукашенко.

По его словам, к следующей зиме в стране наладят производство хороших отечественных лыж. "Я вам обещаю, что у нас будут хорошие лыжи. Конечно, для такого уровня, как Даша Домрачева или Надя Скардино, мы будем выбирать из сотен пар ведущих лыжных фирм одни лыжи, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Это не так просто создать лыжи и дотянуться до самой верхотуры. Я такую задачу перед специалистами не ставлю. Нам надо лыжи для того, чтобы подготовить спортсмена. А подготовив его, тем более великого, мы им купим и тысячу пар, и выберем лучшие".

Лукашенко подчеркнул, что создание хорошего отечественного производства является лишь вопросом времени. "Время — это один год. К следующей зиме мы будем иметь хорошие лыжи". Ботинки сделали, палки сделали, все сделали. "Марко" мне передали ботинки — отличные. Первые я забраковал. Вторую пару передали — отличные. Держат хорошо лыжи. Молодцы! Лыжи для начинающих есть. Но нам нужны средние и чуть выше среднего уровня, чтобы подготовить спортсменов. Мы эти лыжи сделаем. А пока закупили — то, что мы не можем делать. Уже обеспечили всех", — рассказал белорусский руководитель.