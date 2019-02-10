Румас: За полгода правительство внесло порядка пяти предложений об оказании государственной поддержки крупным системообразующим предприятиям
Минск, 10 февраля. За полгода работы правительство внесло порядка пяти предложений об оказании государственной поддержки крупным системообразующим предприятиям. Об этом заявил в интервью телеканалу ОНТ премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя итоги экономического совещания, которое прошло у президента 5 февраля.
На совещании правительство внесло предложения по повышению эффективности работы отдельных предприятий. Однако Александр Лукашенко потребовал прекратить поддержку тех предприятий, которые не справляются с поставленными задачами.
По словам Румаса, ни одно из внесенных правительством предложений "не содержало просьб о выделении новых объемов господдержки". "По каждому из этих предприятий два-три года назад было принято решение о предоставлении им господдержки с определенными графиками ее возврата, — сказал премьер-министр. — Сегодня настали сроки возврата этих средств, но мы видим, что предприятия в сегодняшних условиях не в состоянии единомоментно вернуть эту государственную поддержку. На это есть целый ряд объективных и субъективных причин, которые не позволили предприятию вписаться в эти графики. И просьба правительства после глубокой проработки этих вопросов заключается в том, чтобы по тем предприятиям, по которым отчетливо видна перспектива их работы, предоставить просто большую отсрочку по возврату этих кредитов".
В качестве примера Румас привел гомельское предприятие "Гомельстекло", которое закончило 2018 год с "очень хорошей рентабельностью" — порядка 27%. "Но даже такая высокая рентабельность не позволило ему в течение трех лет вернуть средства, которые были вложены в модернизацию, — подчеркнул Румас. — Правительство провело переговоры со всеми коммерческими банками, которые участвовали в модернизации "Гомельстекло", нашло с ними понимание. Сегодня эти кредиты обслуживаются, некоторые даже досрочно гасятся, но вместе с тем единомоментно погасить всю кредитную задолженность предприятие не в состоянии".
Вместе с тем, сказал Румас, правительство принимает критику главы государства о том, что необходимо уходить от господдержки. "Ведь по некоторым предприятиям господдержка действительно оказывается во второй или третий раз. Поэтому правительство сделает выводы из этой ситуации, — отметил премьер-министр. — Абсолютно прав глава государства, что необходимо более жестко подходить к оценке директоров предприятий и это не нормальная ситуация, когда одни и те же люди обещают, не выполняют и потом обращаются за новой порцией поддержки. Поэтому, наверное, с кем-то из руководителей этих предприятий придется расстаться".