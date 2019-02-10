В 2018 году "БелДжи" продало более 8 тысяч автомобилей, из них около 5 тысяч — в Россию

Минск, 10 февраля. СЗАО "БелДжи" в 2018 году продало более восьми тысяч автомобилей. Об этом в интервью телеканалу СТВ сообщил первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора завода Геннадий Свидерский.

По его словам, около пяти тысяч автомобилей было реализовано в Россию и 3,7 тысяч — в Беларуси. "Это позволило нашему заводу выйти на четвертое место в продажах. Еще хотелось бы отметить, что 75% наших покупателей — это физические лица", — сказал Свидерский.

Из реализованных в Беларуси автомобилей 1,7 тысяч проданы по схеме кредитования. Эта схема продолжит работать и в 2019 году, сказал Свидерский.

Он отметил, что наибольшим спросом пользуются авто кристально-белого, серебристого и базальтового цветов. Производство ориентировано на заказы покупателей. "Наши дилеры формируют портфель и в России, и в Беларуси. Исходя из этого мы заказываем комплекты и планируем работу", — сказал Свидерский.

Он отметил, что в четвертом квартале 2018 года была представлена новая модификация Geely Atlas. "Уже поставлен на серийное производство автомобиль с объемом двигателя 1,8 Turbo, в феврале открываем продажи на эти машины", — рассказал Свидерский.

Он сообщил, что сейчас на предприятие выпускается одна машина каждые четыре минуты. В первом полугодии 2019 года предприятие планирует выйти на проектную мощность — 120 машин за смену.

Свидерский также рассказал, Что китайские партнеры пока не готовы начинать в Беларуси производство электромобилей Geely. "Для продажи электромобилей должны быть созданы определенные условия — субсидирование, инфраструктура. Если в Беларуси такая программа будет реализовываться, то, думаю, Geely будут участвовать, — сказал Свидерский. — Однако для нас сейчас более важно улучшить сервис. Мы должны обеспечить потребителю наилучшие условия обслуживания. Тогда автомобиль будет успешен на рынке. И вторая задача 2019 года — нам надо расширить географию продаж. Сейчас ведем переговоры с Сербией, Литвой, Польшей, смотрим, как сертифицировать. Это сложный и длительный процесс".

На вопрос ломаются ли автомобили Geely, Свидерский отметил: "Ломается все. Как говорят наши китайские коллеги, важно не наличие проблем, проблемы всегда будут возникать. Важно умение их решать. Хочу сказать, что уже есть клуб Geely. Пользователи помогают друг другу, обращают внимание на те вопросы, которые важны при эксплуатации автомобиля. Мы читаем эту информацию и используем для того, чтобы внедрять в производство. Открыли горячую линию 138, на которую каждый может позвонить и спросить".