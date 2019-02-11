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Дата распечатки: 11.02.2019 09:36
 
11.02.2019 08:58 Экономика, Финансы

Высокая инфляция в будущем может стать причиной отставки руководства Нацбанка

Минск, 11 февраля. Национальный банк инициирует расширение своей операционной независимости, предлагая одновременно повысить свою ответственность за ценовую стабильность. Соответствующие изменения, по сведениям БелаПАН, Нацбанк планирует внести в Банковский кодекс.

Напомним, на прошлой неделе состоялась встреча руководителя Нацбанка Павла Каллаура с Александром Лукашенко, на которой глава государства сообщил, что центральный банк инициирует расширение своих полномочий для обеспечения финансовой стабильности.

В официальном сообщении по итогам встречи не назывались полномочия, о которых просит Нацбанк. "Но то, что мне доложено, я абсолютно поддерживаю", — сказал Лукашенко, обращаясь к Каллауру.

Как стало известно БелаПАН, в Банковский кодекс планируется внести норму, согласно которой правление Национального банка может быть отправлено в отставку (в случае невыполнения в течение нескольких лет) уровня прогнозируемой инфляции. Проект изменений в Банковский кодекс предполагает, что вместо установки нынешних годовых прогнозов по инфляции будет утверждаться среднесрочный ориентир — на три года.

Центральный банк предлагает предоставить ему право обнародовать внутренний прогноз социально-экономического развития, отличный от правительственного.

"Сейчас Нацбанк не оперирует в публичном пространстве своими внутренними прогнозами и это не позволяет центральному банку правильно объяснять свои решения. Сейчас общество не знает, на каких экономических прогнозах основаны решения, принимаемые Нацбанком", — пояснил собеседник БелаПАН в финансовых кругах суть возможных изменений.

Эксперт обратил внимание, что в России центральный банк обладает соответствующими полномочиями и может обнародовать экономический прогноз, который отличается от правительственного. 

По сведениям БелаПАН, в случае, если подготовленные предложения будут приняты, Основные направления денежно-кредитной политики, которые сейчас ежегодно утверждаются главой государства, Нацбанк будет утверждать самостоятельно.

Белорусские экономисты считают, что для обеспечения ценовой и в целом финансовой стабильности операционную независимость Нацбанка необходимо расширить.

Председатель Наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась отмечает, что Нацбанк планирует перейти на режим таргетирования инфляции с целью удержания ценовой стабильности.

"Один из важных элементов режима таргетирования инфляции — коммуникационная политика. Чтобы Нацбанк через процентную ставку мог влиять на инфляцию, общество должно доверять политике и прогнозам центрального банка", — подчеркивает Игорь Пелипась.

Эксперты считают также, что у центрального банка должен быть мандат обнародовать прогноз, отличный от прогноза правительства.

"Чтобы управлять инфляцией, нужно управлять ожиданиями, а для этого у Национального банка должно быть право озвучивать свой прогноз. Если политике Нацбанка доверяют, компании будут закладывать прогноз центрального банка при подготовке своих бюджетов и при формировании цен. Соответственно, заявления центробанка станут влиять на инфляцию", — полагает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

 

 

 

Дмитрий Заяц, БелаПАН.

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