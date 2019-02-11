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Дата распечатки: 11.02.2019 11:09
 
11.02.2019 10:27 Общество

В школе № 2 в Столбцах ученик напал с ножом на учителя и нескольких школьников

Минск, 11 февраля. В средней школе № 2 в Столбцах ученик напал с ножом на учителя и нескольких школьников, сообщает Следственный комитет.

"Утром 11 февраля в милицию поступило сообщение о том, что старшеклассник, 2003 года рождения, в ходе внезапно возникшего конфликта причинил ножевые ранения учителю и нескольким ученикам. От полученных ранений учитель и один ученик скончались. Кроме того, еще два школьника госпитализированы", — говорится в сообщении СК.

УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Милиция выясняет обстоятельства происшествия и пытается установить местонахождение подозреваемого.

Расследование уголовного дела взял на личный контроль председатель СК Иван Носкевич.


БелаПАН.

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