В школе № 2 в Столбцах ученик напал с ножом на учителя и нескольких школьников

Минск, 11 февраля. В средней школе № 2 в Столбцах ученик напал с ножом на учителя и нескольких школьников, сообщает Следственный комитет.



"Утром 11 февраля в милицию поступило сообщение о том, что старшеклассник, 2003 года рождения, в ходе внезапно возникшего конфликта причинил ножевые ранения учителю и нескольким ученикам. От полученных ранений учитель и один ученик скончались. Кроме того, еще два школьника госпитализированы", — говорится в сообщении СК.



УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Милиция выясняет обстоятельства происшествия и пытается установить местонахождение подозреваемого.



Расследование уголовного дела взял на личный контроль председатель СК Иван Носкевич.





