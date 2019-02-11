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Дата распечатки: 11.02.2019 11:09
 
11.02.2019 10:34 Общество

Подросток, подозреваемый в убийстве учительницы и школьника, задержан

Минск, 11 февраля. Подросток, подозреваемый в убийстве учительницы и школьника в Столбцах, задержан, сообщает МВД.

По данным Следственного комитета, утром 11 февраля в милицию поступило сообщение о том, что старшеклассник, 2003 года рождения, в ходе внезапно возникшего конфликта напал с ножом на учительницу и нескольких учеников. От полученных ранений учитель и один ученик скончались, еще двое несовершеннолетних находятся в больнице.

УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Расследование дела взял на личный контроль председатель СК Иван Носкевич.


БелаПАН.

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