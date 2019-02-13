Румас обсудил с послом Армении актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Минск, 13 февраля. 13 февраля состоялась встреча премьер-министра Сергея Румаса с послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном.

Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники обсудили "актуальные вопросы как двустороннего сотрудничества, так и в рамках интеграционных объединений".



По итогам 2018 года товарооборот Беларуси с Арменией составил 50,1 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 17,3%. Экспорт составил 37,4 млн (увеличение на 8,3%), импорт — 12,7 млн (рост на 55%). Сальдо положительное — 24,7 млн долларов.

В Армении, по данным белорусской статистики, сформирована товаропроводящая сеть более 80 белорусских предприятий. Работают три предприятия с участием белорусского капитала: ООО "Армяно-Белорусский торговый дом "Ар-Бе", ООО "БелАЗ Кавказ Транс Сервис" и ЗАО "Торговый дом "БелАр".

Также 13 февраля первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Минске Ермухаметом Ертысбаевым.

Собеседники обсудили "актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и в рамках интеграционных объединений", сообщила пресс-служба правительства.