По жалобе фигурантки нового "дела граффитистов" Гусевой на бесчеловечное обращение будет проведена служебная проверка

Минск, 14 февраля. По жалобе фигурантки нового "дела граффитистов" Анастасии Гусевой на бесчеловечное обращение будет проведена служебная проверка, сообщает правозащитный ресурс spring96.org со ссылкой на ответ Заводского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета.

Гусева обращалась в СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ИВС и Заводского РУВД.

Бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, активисты Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева были задержаны милицией в Минске 21 января нынешнего года почти на трое суток по подозрению в совершении преступления по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) за нанесение граффити антимилицейского содержания. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

23 января на пресс-конференции они заявили о фактах жестокого обращения со стороны силовиков. Гусева сообщила, что в изоляторе временного содержания ей своевременно не оказывали медицинскую помощь, отказывались провести в туалет, нарушили процедуру личного досмотра.

Представители закрытого властями правозащитного центра "Весна" обратились к спецдокладчику ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильсу Мельцеру с просьбой призвать белорусские власти провести расследование фактов жестокого обращения с фигурантами нового "дела граффитистов".

Правозащитники просят спецдокладчика, "используя возможности своего мандата, вступить в коммуникацию с белорусскими властями по факту жестокого и бесчеловечного обращения", которому подверглась одна из подозреваемых по уголовному делу Анастасия Гусева.