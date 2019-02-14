Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/02/14/992784/
Дата распечатки: 14.02.2019 11:40
 
14.02.2019 10:00 Общество, Политика

В Минске возобновился суд над главным редактором tut.by Мариной Золотовой

Минск, 14 февраля. Суд Заводского района Минска утром 14 февраля продолжил рассматривать уголовное дело главного редактора портала tut.by Марины Золотовой, которая обвиняется в бездействии должностного лица (ч. 2 ст. 425 УК).

Процесс под председательством судьи Александра Петраша начался 12 февраля в здании суда Московского района столицы с более просторными помещениями. Государственным обвинителем выступает старший прокурор отдела Генпрокуратуры Юлия Харчейкина. Золотову защищает адвокат Марина Воробьева. Также в процессе участвуют представители гражданских истцов: адвокаты Лесковский и Панков представляют интересы РУП "БелТА", адвокат Шпилевский — издательского дома "Беларусь сегодня".

Как утверждает обвинение, с начала 2017-го до середины 2018 года Золотова, являясь должностным лицом, не приняла мер реагирования, зная о том, что ее подчиненные по чужим логинам и паролям неправомерно заходят в систему с платным контентом государственного информагентства БелТА. Тем самым она "попустительствовала преступлению" по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации).

Золотова своей вины не признала. Она отказалась давать показания раньше, чем будут допрошены свидетели по делу.

Во второй день разбирательства, 13 февраля, в суде допросили ряд свидетелей — сотрудников БелТА, издательского дома (ИД) "Беларусь сегодня", ЗАО "БелКП-ПРЕСС", Белтелерадиокомпании, а также эксперта в области защиты информации.

В ходе допроса директора "Беларусь сегодня" Дмитрия Жука и его первого заместителя Михаила Лебедика было установлено, что сотрудники газет "СБ. Беларусь сегодня" и "Рэспубліка" начали испытывать проблемы с доступом к платному контенту БелТА — по версии обвинения, из-за несанкционированного доступа третьих лиц по паролям редакций ИД — не ранее апреля 2018 года. Однако сумму ущерба от использования третьими лицами паролей газет издательского дома для доступа к материалам БелТА в "Беларусь сегодня" рассчитали на основании материалов следствия — не с момента начала сбоев авторизации, а со времени первого неправомерного захода в начале 2017 года.

Начальник сектора администрирования сети РУП "БелТА" Елена Кузнецова в суде показала, что некоторым организациям предоставлялся доступ к платным материалам подписки БелТА без оформления договорных отношений. Она сообщила, что до своей нынешней должности работала ведущим программистом центра связи и автоматизированных систем БелТА. "Если приходил начальник центра связи и автоматизированных систем и говорил, что какой-то организации нужно предоставить доступ, я это делала. Мне не приходила заявка из отдела маркетинга [о заключении договора о получении платных информационных услуг БелТА], просто приходил с распоряжением мой начальник. Ему это сообщал руководитель агентства", — рассказала Кузнецова.

Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт сообщил суду, что единичный заход третьего лица на сервис платных материалов БелТА по паролю НГТРК не причинил ей финансового вреда. Вместе с тем он считает недопустимым сам факт того, что кто-то использует не принадлежащие ему реквизиты для получения платных материалов государственного информагентства. "Это не очень красивая история — это мое мнение. Только представьте себе, если бы сотрудники Белтелерадиокомпании или БелТА по чужому паролю зашли и использовали рабочий материал tut.by", — сказал Эйсмонт.

Заведующий кафедрой защиты информации БГУИР Тимофей Борботько, являющийся экспертом в области технической защиты информации, пояснил в суде, что вход третьего лица по логину и паролю законного пользователя, получившего эти идентификаторы у владельца ресурса, является фактом несанкционированного доступа к компьютерной информации.

Марина Золотова — единственная из 15 фигурантов "дела БелТА", кого довели до суда. Все остальные фигуранты, обвинявшиеся в несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК), были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной согласно ст. 86 УК. Помимо штрафов в 30 базовых величин (735 рублей, базовая величина на тот момент составляла 24,5 рубля) они возместили предъявленный ущерб, суммы которого варьировались от 3 тыс. до 17 тыс. рублей.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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