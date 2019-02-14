Рабочая группа для подготовки предложений об упрощении налоговой системы при Совмине займется вопросами систематизации и оптимизации налоговых льгот

Минск, 14 февраля. Рабочая группа для подготовки предложений об упрощении налоговой системы под председательством первого заместителя премьер-министра Александра Турчина одобрила наиболее актуальные вопросы налоговой политики, над решением которых целесообразно сконцентрировать работу в 2019 году. Об этом сообщила 14 февраля пресс-служба Совета министров.

Среди наиболее актуальных тем, подлежащих комплексной проработке, участники заседания — представители заинтересованных государственных органов и бизнес-союзов — обозначили вопросы систематизации и оптимизации налоговых льгот, отмены повышающих коэффициентов к ставкам имущественных налогов, снятия ограничений вычетов по НДС.

Основной рабочей площадкой для рассмотрения этих и "ряда иных вопросов" станет Консультативный совет по налоговой политике при Министерстве финансов.

Решения и подходы, выработанные на совете, а также вопросы, по которым не будет достигнута согласованная позиция, будут рассматриваться на рабочей группе при Совете министров для принятия окончательного решения.