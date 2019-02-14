Нацбанк предупредил о новом виде телефонного мошенничества в отношении держателей банковских карт

Минск, 14 февраля. Управление защиты информации Национального банка (FinCERTby) сообщило о регистрации случаев нового вида телефонного мошенничества — вишинга.

Вишинг — один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т.д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой для хищения денежных средств.

Злоумышленники звонят клиентам белорусских банков и, представляясь сотрудниками банков (в том числе Национального банка), под различными предлогами просят предоставить паспортные данные, а также реквизиты банковских платежных карточек и коды, поступающие на телефонный номер клиента банка.

В большинстве случаев номера телефонов звонящих могут быть скрыты либо принадлежать операторам связи других государств. В некоторых случаях мошенники используют программы-анонимайзеры, IP-телефонию. При этом номера телефонов, с которых осуществляются звонки, определяются как официальные номера, указанные на сайте банка.

"Сотрудник банка при звонке клиенту заранее должен знать все необходимые ему данные. Поэтому сообщать кому-то реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные ни в коем случае нельзя", — предупреждает Нацбанк.

FinCERTby рекомендует в случае поступления подобных звонков сразу же обратиться в контакт-центр банка, эмитировавшего карточку, рассказать о ситуации и далее следовать рекомендациям сотрудника банка.

Если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.