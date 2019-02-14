СК: Предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений в Украине участнику "банды Мариянчука"

Минск, 14 февраля. Главное следственное управление Следственного комитета предъявило обвинение в совершении особо тяжких преступлений в Украине участнику "банды Мариянчука", действовавшей на территории Украины в 1990-х и начале 2000-х годов.

Как сообщает СК, весной 2018 года был задержан 49-летний уроженец Ушачского района Витебской области. Мужчина был судим за убийство в 1994 году, а в конце 2000-х — за вымогательство и разбой в Барановичском районе.

Следствие установило, что в 2008 году, будучи подследственным по делу о вышеупомянутых преступлениях в Брестской области, мужчина также подозревался в совершении убийства на территории Украины, однако собрать необходимую доказательственную базу не удалось. На этот факт также повлияла неопределенность с делом главаря банды Василия Мариянчука, досудебное расследование которого в тот момент продолжалось (приговор был вынесен лишь в 2016 году, притом, что он был задержан еще в 1999 году). Спустя десять лет, после дополнительной проверки обстоятельств приостановленного уголовного дела и в результате взаимодействия с украинскими правоохранителями, следователям удалось добыть доказательства совершения жителем Ушачского района особо тяжких преступлений.

Согласно материалам уголовного дела, установлена причастность обвиняемого к совершению ряда преступлений в период с 2001 по 2002 годы в составе банды Мариянчука, в том числе: умышленное убийство адвоката с применением огнестрельного оружия, устранение которого заказал Мариянчук, находясь в СИЗО; приготовление к убийству следователя прокуратуры Галины Климович в Одессе; умышленное убийство мужчины и покушение еще на одного с целью инсценировки их причастности к приготовлению к убийству Климович; грабеж семейной пары, занимавшейся обменом валюты в Одессе; умышленное убийство участника банды, который давал показания следователям по делу Мариянчука; незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Кроме того, мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ по месту жительства в Ушачском районе.

По результатам экспертиз установлено совпадение генотипа обвиняемого с генотипом, выявленным на изъятых в ходе осмотров мест происшествия предметах одежды.

Предварительное расследование завершено, материалы уголовного дела готовятся для передачи обвиняемому для ознакомления. Далее будет принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.

Справка. С 1994 по 2005 годы банда Василия Мариянчука (уголовные клички "Вася Чеченский", "Бухгалтер") совершила более 60 преступлений. На ее счету 28 умышленных убийств, 9 покушений на убийства, 13 разбойных нападений, похищения людей, вымогательство и бандитизм. Уже находясь в местах лишения свободы, Мариянчук давал указания подчиненным на убийство лиц, которые способствовали разоблачению деятельности злоумышленников. Жертвами преступников становились в том числе их же подельники. Более десяти участников банды, которые находились под подозрением следствия и могли дать показания, были убиты. Для исполнения таких заказов привлекались граждане Украины, России, Беларуси, Молдовы.