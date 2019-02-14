Министр сельского хозяйства Беларуси: Только около 30% сельхозпредприятий работают в полную силу

Минск, 14 февраля. Только около 30% сельскохозяйственных предприятий в Беларуси работают в полную силу, сообщил в интервью, опубликованном 14 февраля в "Сельской газете", министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

"Разумеется, далеко не все удалось, еще много резервов, не все предприятия — около 30% — работают в полную силу. А ведь у всех есть возможность получать больше продукции, продавать ее и платить достойную заработную плату. К сожалению, в силу определенных причин эти предприятия недотягивают до уровня среднего хозяйствования", — отметил он.

Министр сообщил, что по состоянию на 1 января в процессе досудебного оздоровления находилось 281 хозяйство. "В результате проведенных мероприятий по финансовому оздоровлению 55 организаций (почти 20%) восстановили платежеспособность. Пока она не изменилась у 36% предприятий, а 14% стали работать еще хуже", — подчеркнул глава Минсельхозпрода. 75% хозяйств находятся в процедуре санации, добавил Заяц.

"Всего на 1 октября у нас 395 хозяйств, которым можно будет воспользоваться элементами оздоровления, предусмотренными указом № 399 (от 2 октября 2018 года "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций". — БелаПАН.). Этим указом на председателей исполкомов, руководителей хозяйств возлагается основная ответственность по финансовому оздоровлению неплатежеспособных организаций. Только нужно понимать, что любые преференции со стороны государства возможны тогда, когда хозяйство исправно и дисциплинированно платит свои текущие долги. Жесткая исполнительская и финансовая дисциплина должна быть в основе материализации всех совместных усилий и бизнес-планов", — сказал министр.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения условий жизни и труда в сельской местности. "И здесь на одном из первых мест стоит зарплата. 651 рубль — средняя заработная плата была в 2017 году. В прошлом эта планка поднялась на 16%. Маловато. Сейчас стоит задача обеспечить среднюю зарплату в сельском хозяйстве в 800 рублей. Что для этого надо? Увеличить выручку хотя бы в 1,2 раза. Если за 2018-й, неудачный год, мы увеличили ее на 9%, то эту прибавку надо поднять почти в два раза", — заключил глава Минсельхозпрода.