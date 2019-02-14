Доллар США подорожал более чем на копейку на фоне резкого снижения российского рубля

Минск, 14 февраля. 14 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США и евро, резко укрепился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0008 рубля (0,03%) и составил 2,4436 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0108 рубля (0,50%) и составил 2,1679 рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0313 рубля (0,95%) и составил 3,2519 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Марка Brent торгуется на лучших с ноября прошлого года уровнях, сейчас баррель оценивается в 64 доллара, однако российский рубль упал на трехнедельные минимумы из-за риска усиления санкций со стороны США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 0,8646 рубля и составил 66,5429 рубля.