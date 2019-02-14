Глава Россельхознадзора недоволен работой в ЕЭК бывшего главы Госстандарта Беларуси

Минск, 14 февраля. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт недоволен деятельностью члена Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Назаренко, который до сентября 2018 года возглавлял Госстандарт Беларуси. Об этом Данкверт заявил 13 февраля на встрече в Москве с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иваном Смильгинем, сообщает пресс-служба российского ведомства.

"В ходе конструктивного диалога стороны пришли к соглашению о необходимости выработки четкого и понятного механизма регулирования транзита сельхозпродукции по территориям стран — членов ЕАЭС, — говорится в сообщении. — Подчеркнуто, что нежелание Комиссии ЕАЭС в лице Назаренко в урегулировании такого рода вопросов приводит к существенному замедлению процесса интеграции стран, а также усложняет проведение импортно-экспортных операций".

В связи с отсутствием четкого контроля за транзитом продукции, запрещенной к поставкам в Россию из Беларуси, регулярно происходит выгрузка таких товаров по мере следования в другие страны — члены ЕАЭС на территории России. К примеру, временно ограниченное к ввозу в Россию сухое молоко при перемещении по российской территории "растворяется" и используется для изготовления фальсифицированной продукции, которая впоследствии реализуется на российском рынке.

Стороны также отметили необходимость скорейшей разработки на уровне Комиссии ЕАЭС процедуры, регламентирующей введение странами — поставщиками продукции самоограничений на предприятия, которые поставляют недоброкачественную или небезопасную продукцию в страну — член союза. При наличии такой процедуры Беларусь могла бы самостоятельно вводить ограничения на свои предприятия, поставлявшие в Россию продукцию, которая, согласно лабораторным исследованиям, не отвечала ветеринарно-санитарным требованиям.

В этой связи Данкверт проинформировал белорусских коллег о намерении Россельхознадзора в ближайшее время направить в адрес первого заместителя председателя правительства РФ — министра финансов Антона Силуанова, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и министра экономического развития РФ Максима Орешкина письмо с информацией об игнорировании Назаренко неоднократных обращений Россельхознадзора с призывом проработать на уровне ЕЭК озвученные выше вопросы, говорится в сообщении.

Белорусская сторона подчеркнула, что заинтересована в урегулировании сложившейся ситуации и готова в этом отношении максимально содействовать Россельхознадзору.

В ходе переговоров российская сторона передала белорусским коллегам материалы, содержащие информацию о выявленных лабораториями Россельхознадзора отклонениях в продукции, поступающей из Беларуси в Россию. В ответ на это Смильгинь пообещал тщательно изучить полученную информацию и предпринять соответствующие меры в отношении предприятий-нарушителей.

В ходе встречи стороны детально рассмотрели введенные ранее службами двух стран ограничения, а также меры, которые были предприняты в части приведения процесса производства продукции в соответствие с требованиями.

По итогам встречи подписана дорожная карта по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2019 год. Согласно документу помимо прочего с 14 февраля отменяются временные ограничения на поставки в Россию продукции Воложинского производственного участка ОАО "Молодечненский молочный комбинат" (сыр и масло) и ИП "Инко-фуд" (готовая мясная продукция).

При этом продукция указанных компаний должна ввозиться в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля.