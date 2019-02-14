Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир надеется, что с главреда tut.by обвинения будут сняты

Минск, 14 февраля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир надеется, что с главного редактора портала tut.by Марины Золотовой обвинения будут сняты. Об этом он написал в своем "Твиттере".

"Я внимательно слежу за судом над Мариной Золотовой, редактором информационного портала tut.by в Беларуси, и надеюсь, что все обвинения будут тщательно рассмотрены и сняты", — отметил он.

С 12 февраля суд Заводского района Минска рассматривает уголовное дело в отношении Марины Золотовой. Процесс проходит в здании суда Московского района в связи с тем, что там есть большой зал, позволяющий вместить всех желающих присутствовать на процессе.

Ведет процесс судья Александр Петраш. Гособвинителем выступает старший прокурор отдела Генпрокуратуры Юлия Харчейкина. Золотову защищает адвокат Марина Воробьева. Также в процессе участвуют представители гражданских истцов: адвокаты Лесковский и Панков представляют интересы РУП "БелТА", адвокат Шпилевский — издательского дома "Беларусь сегодня".

Как утверждает обвинение, с начала 2017 до середины 2018 года Золотова, являясь должностным лицом, не приняла мер реагирования, зная о том, что ее подчиненные по чужим логинам и паролям неправомерно заходят в систему с платным контентом государственного информагентства БелТА. Тем самым она "попустительствовала преступлению" по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации).

Золотова своей вины не признала.



В настоящее время в суде допрашивают свидетелей.

Марина Золотова — единственная из 15 фигурантов "дела БелТА", кого довели до суда. Все остальные фигуранты, обвинявшиеся в несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК), были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной согласно ст. 86 УК. Помимо штрафов в 30 базовых величин (735 рублей, базовая величина на тот момент составляла 24,5 рубля) они возместили предъявленный ущерб, суммы которого варьировались от 3 тыс. до 17 тыс. рублей.