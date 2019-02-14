"Белпочта" повысила тарифы на услуги по пересылке международных почтовых отправлений

Минск, 14 февраля. РУП "Белпочта" сообщило о повышении тарифов на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений. Информация об этом размещена на сайте предприятия.

С 15 февраля изменятся тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений: письменной корреспонденции, посылок, отправлений ускоренной почты.

Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20—100 граммов увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит не более 5%.

Повышение тарифов не коснется услуг по пересылке почтовых отправлений внутри страны.