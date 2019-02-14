Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/02/14/992894/
Дата распечатки: 14.02.2019 17:53
 
14.02.2019 16:54 Экономика

"Белпочта" повысила тарифы на услуги по пересылке международных почтовых отправлений

Минск, 14 февраля. РУП "Белпочта" сообщило о повышении тарифов на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений. Информация об этом размещена на сайте предприятия.

С 15 февраля изменятся тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений: письменной корреспонденции, посылок, отправлений ускоренной почты.

Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20—100 граммов увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит не более 5%.

Повышение тарифов не коснется услуг по пересылке почтовых отправлений внутри страны.

Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 14 Февраль 2019, 17:53
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск