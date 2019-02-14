Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом

Минск, 14 февраля. Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с гибелью людей в результате террористической атаки боевиков.

"Чувство глубокой скорби вызвало в Беларуси известие о многочисленных жертвах в результате террористического нападения боевиков в провинции Систан и Белуджистан, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Эта трагедия — общая боль не только для народа Ирана, но и для всего цивилизованного человечества. Она еще раз подтверждает необходимость последовательной и бескомпромиссной борьбы с терроризмом".

Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теракт произошел вечером 13 февраля в провинции Систан и Белуджистан, на юго-востоке Ирана. Террорист-смертник за рулем заминированного автомобиля подорвался рядом с автобусом Корпуса стражей исламской революции. Жертвами теракта стал 41 человек, в том числе 27 военнослужащих. Ответственность за взрыв взяла на себя суннитская экстремистская группировка "Джейш аль-Адль".