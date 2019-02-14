Лукашенко участвует в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции

Минск, 14 февраля. Александр Лукашенко в Сочи принимает участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции, сообщает пресс-служба белорусского руководителя.

"Встреча проходит в формате чаепития на территории санатория "Русь", — говорится в сообщении.

14 февраля в Сочи прошла трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, посвященная Сирии. Накануне российский президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу воспользоваться визитами президентов Ирана и Турции и встретиться с ними.

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию вечером 12 февраля. Пресс-служба Кремля анонсировала две встречи глав государств: 13 и 15 февраля. Встреча с Путиным 15 февраля должна быть посвящена сотрудничеству в гуманитарной и культурной сферах.

График пребывания Лукашенко в Сочи, сообщила ранее его пресс-служба, "предусматривает возможность и для небольшого отдыха".