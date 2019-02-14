БАТЭ выиграл у лондонского "Арсенала" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Борисов, 14 февраля. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 14 февраля борисовский БАТЭ выиграл у лондонского "Арсенала" со счетом 1:0 (гол: Станислав Драгун, 45-я минута).

Составы команд:

БАТЭ — Щербицкий, Филипович, Драгун, Глеб (Березкин, 58), Скавыш (Мукам, 80), Риос, Филипенко, Стасевич (капитан), Волков, Бага, Милич (Дубаич, 69). В запасе: Чичкан, Яблонский, Симович, Бессмертный. Предупреждение получил Дубаич (71);

"Арсенал" — Чех, Косельни (капитан), Мхитарян, Ляказетт, Мейтлэнд-Найлз (Обамеянг, 68), Ивоби, Монреаль, Мустафи, Гендузи, Колашинац (Денис Суарес, 74), Джака (Торрейра, 69). В запасе: Лено, Эльнени, Лихштайнер, Нкетиа. Предупреждение получил Джака (9). Удален Ляказетт (85).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 6:14 в пользу "Арсенала" (первый тайм — 4:9), из них в створ ворот — 3:4 (2:2), угловые удары — 3:12 (2:2), штрафные удары — 4:6 (4:2), офсайды — 4:2 (3:1), владение мячом (в %) — 29:71 (35:65), точность пасов (в %) — 60:87 (61:87), точность пасов (в абсолютных цифрах) — 111/186:584/671.

Ответная встреча пройдет 21 февраля в Лондоне.