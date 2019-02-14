Обзор важнейших событий 14 февраля 2019 года

Минск, 14 февраля. В Минске продолжился суд над главным редактором сетевого издания tut.by Мариной Золотовой. Как заявила гендиректор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина, в компании, являющейся учредителем tut.by, нет локальных нормативных актов, которые бы наделяли главного редактора юридическим правом давать обязательные для исполнения указания. Она подчеркнула, что юридически обязательные распоряжения может давать только генеральный директор. По ее словам, журналисты, которые не согласны с решениями главного редактора, могут обращаться за разрешением спора к гендиректору.

Суд также заслушал в качестве свидетеля ведущего редактора tut.by Ульяну Бобоед. Она сообщила, что до tut.by работала в ЗАО "БелКП-ПРЕСС" журналистом газеты "Комсомольская правда" в Белоруссии". У этой компании была официальная подписка на платные материалы БелТА, паролем от сервиса располагала Бобоед. После увольнения из газеты она "продолжила использовать пароль по привычке, он был сохранен". "При увольнении никак не оговаривалось, что я дальше не могу использовать этот пароль, договорами это не определено", — отметила ведущий редактор. По словам Бобоед, она действительно читала новости на платной ленте БелТА, но исключительно после того, как они были опубликованы на сайте агентства, что подтверждается отраженными в материалах следствия записями о времени и дате заходов в платный сервис БелТА. Свидетель полагает, что никакого преимущества от чтения платной подписки не получала, поскольку информация уже какое-то время была в открытом доступе. Кроме того, как утверждает Бобоед, она никогда не публиковала на сайте tut.by новости, которые читала в ленте БелТА. Бобоед также сообщила, что как минимум еще у одного сотрудника tut.by был пароль к платной ленте БелТА. По словам Бобоед, Золотова об этом узнала только из разговора с ней 19 марта 2018 года. Во время этого разговора Бобоед спросила у главного редактора: "Почему бы tut.by не подписаться на БелТА?" Золотова ответила, что с агентством есть договоренность об использовании tut.by информации БелТА только из открытого доступа.

Главный редактор сетевого издания realt.by Владислав Кулецкий заявил, что во время предварительного следствия по "делу БелТА" следователи "навязывали" ему показания. Кулецкий сообщил, что он работал в tut.by в 2015—2016 годах. До этого сотрудничал с государственной газетой "Звязда", которая является официальным подписчиком БелТА, и ему был известен пароль от платного сервиса государственного информагентства. По словам свидетеля, после перехода в tut.by кто-то из коллег поделился с ним логином и паролем от материалов платной подписки БелТА. Кулецкий утверждает, что уточнял у коллег, есть ли у tut.by договорные отношения с БелТА, на что ему ответили: "Вроде бы есть, но свой пароль мы потеряли, пользуйся этим". Этим паролем Кулецкий, по его словам, и пользовался. Гособвинитель усмотрела в показаниях свидетеля в суде противоречия с теми показаниями, которые он давал на этапе предварительного следствия. Как следует из протокола прежних показаний Кулецкого, руководству tut.by, в том числе Золотовой, было известно, что их сотрудники пользуются чужим логином и паролем от БелТА, но оно не препятствовало этому, а наоборот — поощряло. Кулецкий на это ответил: он мог только предполагать, что Золотовой известно об использовании чужих паролей, дать показания в утвердительной форме ему навязали следователи. По словам свидетеля, следователи заявили, что начнут дело о несанкционированном доступе к материалам БелТА в отношении его коллег из realt.by, если он не даст соответствующие показания.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир надеется, что с главного редактора tut.by Марины Золотовой обвинения будут сняты. "Я внимательно слежу за судом над Мариной Золотовой, редактором информационного портала tut.by в Беларуси, и надеюсь, что все обвинения будут тщательно рассмотрены и сняты", — написал он в своем "Твиттере".

Александр Лукашенко в Сочи принял участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции. Как сообщила пресс-служба белорусского руководителя, встреча прошла "в формате чаепития" на территории санатория "Русь". Лукашенко присоединился к коллегам для неформального общения после того, как Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу по сирийскому урегулированию.

Беларусь заинтересована в активизации сотрудничества с Европейским парламентом, заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий на совместном заседании с постоянной комиссией Совета Республики по международным делам и национальной безопасности. Развитие отношений с ЕС он считает одним из наиболее актуальных вопросов международного сотрудничества парламентариев. "Мы сегодня, к сожалению, не смогли выстроить системные отношения с Европарламентом. Хотя контакты и взаимодействие у нас есть. Последний контакт с делегацией по связям с Беларусью ЕП у нас произошел в октябре прошлого года с руководителем этой группы Богданом Здроевским, который приехал сюда", — отметил Воронецкий. "То есть готовность к взаимодействию и сотрудничеству есть, тем не менее вы знаете, что мы не являемся членами парламентского измерения "Евронест" и наши контакты не институционализированы", — добавил председатель комиссии. По словам Воронецкого, "есть много вопросов, которые пока препятствуют более углубленному сотрудничеству с Европейским парламентом".

Затягивание назначения генерального секретаря ОДКБ не идет на пользу организации, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге в Минске. "ОДКБ работает без генерального секретаря уже длительное время. Ситуация не идет на пользу организации и требует скорейшего решения. Тем более что на встречах и в Астане, и Санкт-Петербурге главы государств высказались в пользу кандидата от Беларуси", — сказал он. Он подчеркнул, что Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Ереваном в этом вопросе. "Надеемся, что сможем найти взаимопонимание, ведь пост генерального секретаря международной военно-политической организации — это не номер в гостинице, который можно бронировать, даже если нет никакой возможности снова им воспользоваться", — заявил пресс-секретарь МИД.

Для погашения госдолга в 2019 году планируется разместить на внешних рынках облигации на 700 млн долларов, сообщил начальник главного управления государственного долга Министерства финансов Михаил Прищепа на конференции "Долговой рынок Республики Беларусь", организованной в Минске агентством Cbonds. Представитель Минфина отметил, что в текущем году страна должна направить на погашение основного долга 2,1 млрд долларов. "Предполагается, что 0,8 млрд долларов будет направлено на погашение основного долга за счет недолговых источников. Еще 0,6 млрд долларов планируется привлечь за счет российского кредита, который уже предусмотрен в бюджете России на 2019 год", — сказал Прищепа. Размещение новых выпусков облигаций на внешних рынках должно покрыть недостающие 0,7 млрд долларов."Мы будем стараться диверсифицировать внешние заимствования. Прорабатывается вопрос о размещении облигаций на российском и китайском рынках", — сказал Прищепа. При этом он дал понять, что Беларусь не планирует в 2019 году привлекать новые заимствования на любых условиях.