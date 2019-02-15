Во дворе девятиэтажного дома в Слуцке взорвался баллон с газом

Минск, 15 февраля. Во дворе девятиэтажного жилого дома в Слуцке утром 15 февраля взорвался баллон с газом.

Как сообщает пресс-служба МЧС, взрыв произошел по улице Солигорская, 8.

Взрывной волной выбило оконные стекла в нескольких квартирах на первом—четвертом этажах дома, закопчена стена здания. Никто не пострадал.

По имеющийся на данный момент информации, в подвале проводились работы по обслуживанию систем отопления.