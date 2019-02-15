Семашко обсудил в Сочи наращивание белорусского экспорта и создание совместных предприятий

Минск, 15 февраля. Посол Беларуси в России Владимир Семашко, который участвует в проходящем в Сочи Российском инвестиционном форуме, 14 февраля обсудил с представителями российских регионов вопросы наращивания белорусского экспорта и создания совместных предприятий.

Как сообщает пресс-служба посольства, Семашко провел рабочие встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом, председателем Законодательного Собрания Краснодарского края Юрием Бурлачко, первым вице-президентом АО "Газпром банк" Алексеем Чичкановым.

"В ходе встреч и переговоров основное внимание уделялось развитию и перспективным направлениям двустороннего взаимодействия, конкретным предложениям по наращиванию белорусского экспорта, организации поставок техники, созданию сборочных производств, привлечению российских инвестиций в экономику Беларуси и реализации инфраструктурных проектов. Были определены дальнейшие шаги по активизации взаимовыгодного сотрудничества с Брянской областью и Краснодарским краем", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 15 февраля ожидается вторая в Сочи встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.