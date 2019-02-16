Совмин утвердил порядок организации и согласования проведения ярмарок

Минск, 16 февраля. Постановлением Совета министров от 15 февраля № 101 утверждено положение о порядке организации и согласования проведения ярмарок на территории Республики Беларусь, сообщает пресс-служба правительства.

Для согласования проведения ярмарки организатором не позднее 30 дней до ее начала представляются в уполномоченный орган заявление о согласовании проведения ярмарки и документ, подтверждающий согласие правообладателя земельного участка, капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или их части на проведение на (в) них ярмарки.

Согласие правообладателя недвижимого имущества на проведение ярмарки не представляется в случае, если: правообладателем недвижимого имущества, в (на) котором планируется проведение ярмарки, является организатор (в уполномоченный орган представляется копия документа, подтверждающего право собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или владения на ином законном основании недвижимым имуществом); правообладателем недвижимого имущества, в (на) котором планируется проведение ярмарки, является уполномоченный орган; организатор заключил договор аренды или безвозмездного пользования с правообладателем недвижимого имущества, который предусматривает на период действия договора организацию ярмарок с использованием недвижимого имущества, в (на) котором планируется проведение ярмарки (в уполномоченный орган представляется копия договора аренды (безвозмездного пользования) недвижимого имущества); ярмарка проводится на землях общего пользования.

Действие постановления не распространяется на ярмарки, согласованные до вступления в силу данного постановления, независимо от запланированного времени их проведения. Такие ярмарки проводятся в соответствии с законодательством, действовавшим до сих пор.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением отдельных пунктов, вступающих в силу после опубликования постановления.