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Дата распечатки: 19.04.2019 04:04
 
18.04.2019 16:16 Общество, Безопасность

Определен порядок нахождения иностранцев, не пропущенных через границу Беларуси, в международных пунктах пропуска

Минск, 18 апреля. В Беларуси определен порядок нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства, не пропущенных через госграницу, в международных пунктах пропуска. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, соответствующее совместное постановление подписали Министерство транспорта и коммуникаций, Государственный пограничный комитет и Министерство внутренних дел.

Утверждена инструкция, согласно которой иностранные граждане и лица без гражданства, не пропущенные через белорусскую границу, должны находиться в специально определенных местах или помещениях в пунктах пропуска, расположенных в пределах территорий (акваторий) железнодорожных вокзалов и станций, речных портов, аэропортов.

Не пропущенные через границу иностранцы должны будут соблюдать режим в пункте пропуска, передвигаться по его территории с разрешения и в опровождении пограничников, таможенников или сотрудников аэропорта.

При принятии решения о непропуске иностранца должностные лица "в устной форме информируют уполномоченное должностное лицо организации о выявлении иностранца, который подлежит возврату в государство, из которого он прибыл". Если его невозможно отправить назад ближайшим рейсом, человека препровождают в специально определенное место или помещение, где "организуют комплекс мероприятий, исключающих возможность бесконтрольного убывания".

Далее представитель пограничной службы должен письменно уведомить представителя перевозчика и руководство станции об отказе иностранцу во въезде, чтобы они организовали отправку иностранца назад.

"Доставка иностранца и посадка его на борт воздушного судна осуществляются должностными лицами аэропорта после уведомления уполномоченного должностного лица территориального органа пограничной службы. О факте убытия иностранца из Республики Беларусь представитель перевозчика информирует должностных лиц территориального органа пограничной службы", — сказано в документе.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

Алексей Александров, БелаПАН.

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