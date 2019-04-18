Обзор важнейших событий 18 апреля 2019 года

Минск, 18 апреля. В 2018 году Беларусь заняла 153-е из 180 мест в "Индексе свободы прессы", который ежегодно составляет международная организация "Репортеры без границ". Преследование журналистов в Беларуси достигло беспрецедентного уровня, отмечают авторы доклада. Подчеркивается, что в стране "накануне избирательного цикла идет очередной виток преследования журналистов". По оценке "Репортеров без границ", в 2018 году преследование журналистов в Беларуси достигло беспрецедентного уровня — на них было наложено более 100 штрафов. В докладе упоминаются "дело БелТА", в ходе которого объектами преследования стали портал tut.by и информагентство БелаПАН, а также аресты выступающих с критикой журналистов и блогеров, блокировка сайтов и ужесточение закона о СМИ.

Беларусь заинтересована в опыте Дубайского международного финансового центра (DIFC) при создании собственной подобной структуры, заявил Александр Лукашенко на встрече в Минске с руководителями DIFC — управляющим Эссой Абдулфаттахом Казимом и исполнительным директором Арифом Амири. "Благодарю вас за добрые слова, начинания и ту помощь, которую вы оказываете нам, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Полагаю, что вы уже знакомы с нашими мечтами: создать нечто подобное вашему центру в Беларуси. И я буду вам весьма признателен, если вы продолжите свою благотворительную деятельность в Беларуси в плане поддержки этого проекта и консультативной помощи нам". В свою очередь Эсса Абдулфаттах Казим отметил, что и правительство Дубая, и центр обязуются поддерживать проект в Беларуси. "Это что-то, что мы очень скоро реализуем, — сказал он. — Мы приехали, чтобы поделиться опытом, мы готовы к этому, особенно что касается создания и развития финансового центра. И мы полностью готовы вносить вклад в развитие отношений между двумя государствами, особенно в IT-секторе".

Меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и DIFC подписан в Минске. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин и управляющий DIFC Эсса Абдулфаттах Казим. Говоря о планах по созданию в Беларуси собственного международного финансового центра, Турчин отметил, что это "достаточно сложный проект и вряд ли стоит ожидать масштабного эффекта от его реализации в краткосрочном периоде", сообщает пресс-служба правительства. "Предстоит большая работа для наших экспертов, чтобы мы вышли на конечный результат и смогли доложить о нем президенту, — подчеркнул первый заместитель премьер-министра. — В белорусской команде, которая сейчас взаимодействует с Дубайским МФЦ, представители как госорганов, так и бизнеса. Мы настроены на серьезную работу и в дальнейшем". Абдулфаттах Казим подтвердил готовность содействовать созданию в Беларуси подобного центра.

Куропаты должны быть благоустроенным мемориалом, но благоустраивать надо аккуратно, по-человечески, заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей во время посещения индустриального парка "Великий камень". Макей сообщил, что на прошлой неделе в МИД приглашали аккредитованных в Беларуси послов, чтобы пояснить официальную позицию по ситуации. По его словам, МИД посчитал это необходимым, чтобы "разъяснить им некоторые моменты, чтобы не возникало каких-то ненужных домыслов или неправильных ассоциаций". "Понятно, что много людей в обществе, у каждого свое мнение. И по-разному мы смотрим на события, происходящие у нас в стране и за рубежом, — сказал Макей. — Но важно находить точки соприкосновения, а не стараться и дальше углублять эту конфронтацию. Куропаты должны быть мемориалом, мемориал должен быть благоустроен".

Белорусская сторона рассматривает возможность поездки Александра Лукашенко в Брюссель на мероприятия к 10-летию Восточного партнерства, сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей в ходе посещения "Великого камня". "Действительно направлено приглашение президенту на соответствующие мероприятия в Брюсселе, посвященные 10-летию Восточного партнерства, — сказал он. — Предложения изучаются, изучается формат этих мероприятий. Смотрим, что там будет по содержанию". Затем МИД, по словам министра, внесет соответствующие предложения главе государства. На вопрос, стоит ли, по мнению МИД, главе государства принимать участие в мероприятиях, Макей сказал: "Визитов много. Важно, чтобы они приносили конкретные результаты".

Отменен указ № 488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" (указ о "лжепредпринимательстве") на основании подписанного Александром Лукашенко указа № 151. "Признан утратившим силу указ от 23 октября 2012 года № 488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств", поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе", — сообщила пресс-служба президента. Резонансный указ № 488 вступил в силу в 2013 году и был призван усилить борьбу с так называемыми лжепредпринимательскими структурами. Такие организации госорганы стали включать в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Ссылаясь на нормы 488-го указа, проверяющие органы стали аннулировать все сделки, которые когда-либо заключали организации, попавшие в реестр.