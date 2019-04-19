Лукашенко о предложениях по безопасности в школах: Вы больные? Где вы деньги возьмете?

Минск, 19 апреля. Во время послания народу и парламенту 19 апреля Александр Лукашенко подверг критике предложенные Министерством образования меры по усилению безопасности в школах после трагедии в Столбцах (нападение школьника, в результате которого были убиты учительница и старшеклассник).

В частности, глава государства высказался против предложения ввести в школах должности начальника по безопасности, заместителя директора по безопасности, психолога. "Вы что, больные? Где вы деньги на это возьмете? И надо ли это вообще?" — сказал Лукашенко.

"Я не знаю, может, шедшего за мной Марзалюка (депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. — БелаПАН.) и учили, чтобы психологи отдельно работали, а преподаватели отдельно, но нас учили быть психологами. Это первейшая моя, учителя, обязанность. Какие еще отдельные психологи! Что получилось: психолога ввели, учителя от этого подальше — есть психолог, пусть занимается, психология — не наше. Да и в вузах скоро уже, наверное, свернете эту дисциплину. А ведь это наиважнейшая дисциплина не только в школе, но в жизни любого общества — психология. Все в голове человека. Какие еще в школе нужны психологи, когда там первый психолог — директор, где два, а где-то и три заместителя директора, где классные руководители — психологи", — отметил Лукашенко.

Глава государства требует от учителей отрабатывать в школах, "как положено". "Классный руководитель в коридоре, в классе, на улице посмотри. Где вы были, когда он (ученик столбцовской школы, напавший на учителя и учеников. — БелаПАН.) бегал по этим коридорам? Точно так же мы введем этих начальников по безопасности, они будут получать деньги неизвестно откуда. От учителей, наверное, возьмем. А все остальные отстранятся от этой работы".

По его словам, безобразие, недисциплинированность и разболтанность в школе приводит к подобным трагедиям. "И не надо пожар тушить бензином. Это вам указание, а не критика. Если не можете сами додуматься, так советуйтесь", — добавил глава государства.