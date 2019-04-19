Лукашенко поручил разобраться, кто в Куропатах ставил кресты и кто им это разрешал

Минск, 19 апреля. Во время послания народу и парламенту Александр Лукашенко поручил разобраться, кто в Куропатах ставил снесенные по решению властей кресты и "кто им разрешал".

Обращаясь к председателю общественного объединения "Белая Русь" Геннадию Давыдько, он заявил: "Наше гражданское общество должно само шевелиться. Не только плакаться, что где-то кресты снесли. Нет у вас большей проблемы? Вы разберитесь, кто эти кресты ставил, кто им разрешал. Ладно, это отдельный разговор".

1 марта Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом" заявил, что место массового захоронения жертв сталинских репрессий — урочище Куропаты под Минском — будет "приведено в порядок". "И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Ну зачем вы там повыставляли эти белые кресты (речь идет о новых крестах, установленных активистами летом прошлого года. — БелаПАН.)? Вам что, церковь разрешила это делать? Это демонстрация, а я против такой демонстрации", — заявил он.

4 апреля в Куропатах по решению властей были снесены и вывезены в неизвестном направлении 70 шестиметровых крестов. Эти действия вызвали негативный резонанс в обществе.

5 апреля митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал всех верующих Беларуси "во время богослужений Крестного пути просить прощения за каждый грех святотатства против Святого Креста, совершенный на нашей земле во все времена". После очередного случая сноса крестов 13 апреля католический иерарх выступил с новым обращением, в котором призвал ответственных лиц прекратить эти действия и "путем диалога с обществом и религиозными организациями решить наболевшую проблему и строить в нашем Отечестве цивилизацию мира и согласия".

С 4 по 7 апреля при различных обстоятельствах, так или иначе связанных с Куропатами, было задержано около 20 человек, часть из них судили, наказав административными арестами и крупными штрафами.

10 апреля защитники Куропат передали в Администрацию президента открытое обращение на имя Лукашенко с призывом вернуть на место демонтированные кресты.