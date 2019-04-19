Лукашенко: Министерству спорта и туризма надо использовать весь имеющийся туристический потенциал страны

Минск, 19 апреля. "Министерству спорта и туризма надо использовать весь имеющийся туристический потенциал нашей страны", — заявил Александр Лукашенко, выступая 19 апреля с ежегодным посланием народу и парламенту.

"Да, все знают Беловежскую пущу, Брестскую крепость, собор и музеи Полоцка. А как же Лидский и Коссовский замки, великолепная архитектура Пинска и многое другое?" — задал вопрос официальный лидер.

По его словам, эти объекты тоже должны стать частью туристического бизнеса.

"Беларусь сегодня интересна не только с точки зрения туризма, она комфортная для жизни: безопасная, уютная, красивая. Но сохранять наше внутреннее равновесие, находясь на географическом перекрестке Европы, на стыке геополитических интересов крупных мировых держав и союзов, очень непросто, и это — приоритетная задача белорусской дипломатии", — подчеркнул Лукашенко.