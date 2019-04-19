Лукашенко: Делаем все, чтобы не оказаться на острие блокового противостояния между Востоком и Западом

Минск, 19 апреля. "Мы помним уроки прошлого, анализируем актуальную международную обстановку. Сегодня она объективно усложняется. Поэтому делаем все, чтобы не оказаться на острие блокового противостояния между Востоком и Западом и предостеречь мир от нового цивилизационного разлома". Такое заявление сделал Александр Лукашенко, выступая 19 апреля с ежегодным посланием народу и парламенту.

По его словам, в этом состоит главная цель внешней политики страны, ее мирных инициатив по сближению различных интеграционных форматов, повышению доверия и безопасности. "За Минском закрепился статус нейтральной переговорной площадки для контактов по самым трудным вопросам международной повестки дня. Мы это ценим, мы этим гордимся, и мы делаем и будем делать все возможное для того, чтобы на близкую нам украинскую землю вернулись мир и согласие. Я уже говорил: то не только дело Украины, это нас очень волнует, потому что это вон там, у нашего порога", — заявил официальный лидер.

Он считает, что преодолеть существующие противоречия на общем пространстве Евроатлантики можно, только начав широкий стратегический диалог. "Будет это называться "Хельсинки-2" или как-то иначе, не имеет значения. Главное, чтобы был результат. Неважно, где это будет, неважно, кто инициатор. Это не стоит того, чтобы люди гибли из-за нашей безалаберности политической", — убежден Лукашенко.

Он высказал упрек коллегам: "Ну это разве нормально — в Европе конфликт? Не просто конфликт — война идет, куча проблем. Мы на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на уровне глав государств собраться не можем. Ведь кому-то это невыгодно. Кому — сами можете догадаться. И все страдают в средствах массовой информации в основном, да и воюют там, в телевизоре в основном, страдают о том, что нам войну надо прекратить. Ну давайте собираться и прекращать эти войны. Для нас жизненно необходимо сохранение мирной, благополучной Европы, нашего общего дома. К этому сегодня и мы призываем всех наших партнеров".