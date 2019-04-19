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Дата распечатки: 19.04.2019 13:58
 
19.04.2019 13:39 Политика, Безопасность

Лукашенко: Мы должны оперативно действовать на упреждение информационных угроз

Минск, 19 апреля. Развитие коммуникационных технологий открывает новые возможности и для преступного вмешательства. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 19 апреля с посланием народу и парламенту. 

"Коммуникационные технологии развиваются в Беларуси отлично. По этому показателю наша страна заняла 38-е место почти из 200 государств, — сказал Лукашенко. — Но эта технологичность открывает новые возможности и для преступного вмешательства, несанкционированного получения и использования данных, в том числе личных. Вот тут надо нам обратить внимание". 

По его словам, в 2018 году количество выявленных киберпреступлений выросло в полтора раза. "Векторы государственной политики обозначены принятой недавно концепцией [информационной безопасности], — сказал Лукашенко. — Сегодня нужны конкретные шаги по ее реализации — и это задача аппарата государственного, секретариата Совета безопасности и соответствующих министерств и ведомств. Мы должны не только принимать оперативные меры реагирования на информационные угрозы, но и действовать на их упреждение, опережение".

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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