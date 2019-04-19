Лукашенко: Мы должны оперативно действовать на упреждение информационных угроз

Минск, 19 апреля. Развитие коммуникационных технологий открывает новые возможности и для преступного вмешательства. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 19 апреля с посланием народу и парламенту.

"Коммуникационные технологии развиваются в Беларуси отлично. По этому показателю наша страна заняла 38-е место почти из 200 государств, — сказал Лукашенко. — Но эта технологичность открывает новые возможности и для преступного вмешательства, несанкционированного получения и использования данных, в том числе личных. Вот тут надо нам обратить внимание".

По его словам, в 2018 году количество выявленных киберпреступлений выросло в полтора раза. "Векторы государственной политики обозначены принятой недавно концепцией [информационной безопасности], — сказал Лукашенко. — Сегодня нужны конкретные шаги по ее реализации — и это задача аппарата государственного, секретариата Совета безопасности и соответствующих министерств и ведомств. Мы должны не только принимать оперативные меры реагирования на информационные угрозы, но и действовать на их упреждение, опережение".