Лукашенко: Мы неизменно следуем взятому 20 лет назад курсу на создание Союзного государства

Минск, 19 апреля. "На Востоке наши усилия направлены на активное участие в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. Мы неизменно следуем взятому 20 лет назад курсу на создание Союзного государства", — заявил Александр Лукашенко, выступая 19 апреля с ежегодным посланием народу и парламенту.

"В числе наших приоритетов остается сотрудничество в рамках СНГ", — отметил официальный лидер. По его словам, для многих входящих в Содружество стран это фактически единственная переговорная площадка не только для торгового, но и для политического диалога.

"Сегодня Беларусь готова играть более значимую роль торгового канала для многомиллионного рынка Евразийского экономического союза и стран СНГ с Европейским союзом, с другой стороны", — сказал Лукашенко.

"Нам неважна интеграция ради интеграции, — подчеркнул он. — Мы рассчитываем на достижение конкретных целей, которые дадут осязаемый результат для экономики народов наших стран".

Как считает белорусский руководитель, ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников. "Решение данной задачи станет приоритетным направлением нашего председательства в этой организации в 2020 году", — заявил Лукашенко.