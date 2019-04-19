Лукашенко: Огромная масса населения при слове "реформа" под плинтус лезет

Минск, 19 апреля. Александр Лукашенко заявил, что он готов пойти на любые реформы, которые население способно выдержать. "Не надо меня упрекать, что я ретроград и не хочу никаких реформ", — сказал он после выступления с посланием к народу и Национальному собранию, отвечая на вопрос депутата Анны Канопацкой.

"Есть огромная масса населения, которая при слове "реформа" под плинтус лезет", — подчеркнул глава государства.

Комментируя предложение Канопацкой активнее реформировать экономику для повышения ее инвестиционного потенциала, Лукашенко рекомендовал всем потенциальным инвесторам идти в китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". "Производи там товар пятого поколения — и продавай по всему миру", — добавил он.

Лукашенко заверил депутата, что, если она предложит ему проект реформ, он обязательно отреагирует. Однако глава государства против того, чтобы экономисты "чохом повторяли" заявления о необходимости их проведения.

Он также не согласился с заявлением Канопацкой о том, что существующая система управления госсектором, при которой государство выступает и как регулятор, и как собственник, создает конфликт интересов. "Министр промышленности — главный руководитель промышленных предприятий. Это неразделимо", — сказал Лукашенко.

На предложение Канопацкой активизировать приватизацию находящихся в госсобственности предприятий глава государства ответил: "Вот когда будешь президентом, Аня, — отдашь (предприятия. — БелаПАН.)".



Лукашенко в очередной раз заявил, что, например, согласен на продажу "Беларуськалия", но — по названной им несколько лет назад цене. "Я не против продать, главный вопрос в цене. 30 миллиардов [долларов] — и у тебя "Беларуськалий". Пока же, добавил он, за "Беларуськалий" потенциальные иностранные инвесторы ему предлагают только 5 миллиардов.