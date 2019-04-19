МИД: Посол Бабич разрушает тесные и дружественные отношения Беларуси с Россией

Минск, 19 апреля. Посол России в Беларуси Михаил Бабич своей деятельностью разрушает "тесные и дружественные отношения двух братских народов". Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза в отношении высказываний дипломата 19 апреля.

"Могу лишь отослать к нашему предыдущему комментарию по поводу его эмоциональных заявлений некоторое время назад в марте. Все сказанное нами ранее полностью подтверждается. Господин Посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством. Хотя в Послании Президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков", — отмечается в заявлении пресс-секретаря (орфография сохранена).

"Знаете, что имеет значение в данной ситуации? В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", — подчеркнул Глаз.

Бабич в интервью РБК высказал претензии в адрес депутата Палаты представителей Беларуси, активистки оппозиции Анны Канопацкой. Дипломат считает, что Канопацкая, задавшая после ежегодного послания Александра Лукашенко народу и парламенту 19 апреля вопрос о снижении стоимости строительства Белорусской атомной электростанции, приняла участие в провокации.

Парламентарий поинтересовалась у Лукашенко, действительно ли Россия снизила стоимость строительства БелАЭС, сославшись на Бабича, который, по ее словам, заявлял об этом в СМИ. При этом дипломата она не цитировала и массмедиа не назвала.

"Я это впервые слышу. Посол, наверное, считать плохо умеет. Это не Россия снизила. Если такое сказал посол, то он вредит себе", — отреагировал Лукашенко. Он подчеркнул, что стоимость строительства АЭС является коммерческой тайной и он с членами правительства и российской стороной договаривались подобные цифры не называть, однако, в случае если это сделал посол, надо дать свои пояснения.

По словам официального лидера, договор о строительстве АЭС заключался исходя из "существующих цен в мире" на тот момент. "Я Владимиру Владимировичу [Путину] говорил: вот, мы на 10 миллиардов договаривались, а реальная цена-то будет, наверное, меньше 7 миллиардов. Он мне отвечает: вот ты подарок мне преподнес, только никому не говори об этом, мы же контракты заключаем с другими странами", — сказал Лукашенко.

"И почему у нас станция получится дешевле? Во-первых, жесточайший контроль, — пояснил он. — У меня за это отвечал вице-премьер [Владимир] Семашко, теперь вице-премьер [Игорь] Ляшенко отвечает. Каждую запчасть, откуда бы она ни шла, белорусская, российская, тем более западная… И везде это деньги, поэтому мы поставили на государственный контроль. Обычно мне докладывают по всем происшествиям, потому что, вы знаете, у нас после Чернобыля эта фобия".

"К сожалению, история наших партнеров ничему не учит. Приходится констатировать, что белорусского президента опять обманули. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС", — заявил Бабич. По его словам, рассчитать конечную стоимость БелАЭС можно будет только после завершения строительства обоих блоков станции, "а это, как известно, произойдет не ранее конца 2020 года".

По мнению российского посла, вопрос Канопацкой мог быть "срежиссирован специально".

Сама Канопацкая заявила БелаПАН, что прокомментирует ситуацию позже.