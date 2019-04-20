"Белавиа" получила первый из пяти новых самолетов Embraer

Минск, 20 апреля. Авиакомпания "Белавиа" вводит в состав своего воздушного флота новые самолеты Embraer бразильского производства.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба авиакомпании, 20 апреля в национальном аэропорту Минск приземлился самолет Embraer 195 с завода-изготовителя (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) в новой ливрее "Белавиа", а 21 апреля приземлится второй новый самолет — Embraer 175.

Воздушные суда поставляются в рамках договора между ОАО "Авиакомпания "Белавиа" и ирландской лизинговой компанией Nordic Aviation Capital Dac о лизинге пяти новых самолетов Embraer: трех — Embraer 195 и двух — Embraer 175. Поставка третьего воздушного судна E195 ожидается в конце апреля 2019 года. Четвертый и пятый самолеты будут поставлены в декабре 2019 и апреле 2020 года.

Как отметили в "Белавиа", современные Embraer полностью соответствуют запросам интенсивного роста пассажиропотока авиакомпании и в будущем полностью заменят небольшие CRJ. Прибывший сегодня Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров в двухклассной конфигурации: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в экономклассе.

Embraer 175, который прибудет 21 апреля, рассчитан на перевозку 76 пассажиров в двухклассной конфигурации: 12 мест в салоне бизнес-класса и 64 в экономклассе. Первый коммерческий рейс новые авиалайнеры совершат уже 23 апреля после завершения всех таможенных и технических процедур.

Новые самолеты планируется использовать практически на всех рейсах маршрутной сети белорусской авиакомпании. Так, например, уже в понедельник, 22 апреля, "Белавиа" открывает прямые рейсы в аэропорт Шереметьево (Москва), а 30 мая — в Таллинн, где как раз будут использоваться данные типы воздушных судов.

Авиакомпания отмечает, что эти самолеты имеют высокую топливную эффективность. "Белавиа" рассчитывает, что увеличение количества воздушных судов данного типа позволит продолжить реализовать стратегию по планомерному снижению цен на авиаперевозки.

Лайнер с завода-изготовителя преодолел 12.000 километров из города Сан-Жозе-дус-Кампус, проведя более 16 часов в полете, сменив 4 климатических зоны, успев пересечь 6 часовых поясов.

"Белавиа" — крупнейший авиаперевозчик страны. Базируется в национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 52 аэропорта 28 стран Европы и Азии. Создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010-го — членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer 175, четыре Embraer 195, четыре CRJ 100/200).