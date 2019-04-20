Лукашенко на субботнике сажает деревья на территории комплекса "Линия Сталина"

Минск, 20 апреля. Александр Лукашенко 20 апреля на республиканском субботнике участвует в посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина", сообщила пресс-служба президента.



Перед началом работ Лукашенко рассказали о развитии комплекса и организации новых экспозиций. Было отмечено, что "Линия Сталина" создавалась на основе фортификационных сооружений Минского укрепрайона, которые сыграли большое значение в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем сотрудники комплекса заметили, что в довоенные годы здесь было построено около 7 тыс. дотов, которые прикрывали территорию на протяжении 1,6 тыс. км, но часть местности оставалась без защиты. При этом доты создавались против пехоты и кавалерии, они не могли противостоять танковым войскам.



"Если бы мы серьезно отнеслись к этому укрепрайону, мероприятиям, для чего он был предназначен, то немцам было бы не так просто ее [линию укреплений] преодолеть", — констатировал Лукашенко.



После знакомства с территорией комплекса и экспозициями он принял участие в посадке деревьев. В честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на "Линии Сталина" будут высажены 75 дубов на месте основной экспозиции экскурсионного маршрута по дотам Минского укрепрайона. Будут также высажены 30 сосен в честь 30-летия вывода контингента советских войск из Афганистана.