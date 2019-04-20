Лукашенко: Если Украина изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые и хорошие отношения

Минск, 20 апреля. У Беларуси останутся теплые отношения с Украиной вне зависимости от результата президентских выборов, заявил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 20 апреля на республиканском субботнике.

"Кого бы украинский народ ни избрал президентом, у нас останутся самые добрые и теплые отношения с этой страной, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Если это будет Петр Порошенко, нам ничего не надо выстраивать: мы наши отношения выстроили. Бывало хорошо, бывало похуже, но мы всегда находили решение вопросов".

Касаясь кандидатуры Владимира Зеленского, глава белорусского государства отметил, что это человек новый в политике и неопытный. "Я тоже был когда-то еще моложе и неопытнее, поэтому мне ли оценивать Зеленского? Но я убежден, что, если страна определится и изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые и хорошие отношения, — заявил глава государства. — Если уж честно говорить, тут от Лукашенко, Порошенко и Зеленского мало что зависит. Зависит больше от народа, от того, что мы родные и живем рядом".

По мнению Лукашенко, состоявшиеся в Киеве дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не принесли никому из них преимуществ. "Я изначально не принял такую форму общения. Но, наверное, у нынешнего президента и выбора не было. Его позвали, и отказаться как-то неудобно: сочтут, что трус. Володя Зеленский специалист в этом плане. Он, как сам себя называет, шоумен, он артист", — сказал белорусский руководитель.

Как отметил Лукашенко, любой глава государства хочет хорошо выглядеть перед гражданами и является лицом своего народа. Каждый политик в какой-то степени является артистом. "Не надо его (Владимира Зеленского) упрекать в том, что он артист, — сказал глава белорусского государства. — Что касается Петра Порошенко, вы вчера заметили: он абсолютно ни в чем не уступал Володе Зеленскому. Это боец и настоящий политик".

Ранее Лукашенко высказывал мнение, что на выборах в Украине победит ныне действующий глава государства Петр Порошенко.

На дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, состоявшиеся 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве, по сообщению МВД Украины, пришли 22 тысячи зрителей.

В первом туре президентских выборов в Украине, который прошел 31 марта, по официальным данным, на первом месте оказался шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 30,24% голосов. На втором месте действующий президент Петр Порошенко — 15,95%. Эти два кандидата продолжат борьбу. Всего в выборах участвовало 39 человек. Второй тур состоится 21 апреля.