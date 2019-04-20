Лукашенко о Бабиче: Это российский посол, и Россия с ним разберется сама

Минск, 20 апреля. Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 20 апреля, не стал комментировать последние высказывания российского посла Михаила Бабича и заявил, что "Россия с ним разберется сама".

В числе прочего журналисты на субботнике попросили Лукашенко прокомментировать достаточно нервную реакцию посла России в Беларуси Михаила Бабича на тему БелАЭС после послания президента народу и парламенту.

"Я не буду комментировать этот момент. Неправильно будет, если я буду комментировать, хотя имею свое мнение. Посол России — это представитель президента Российской Федерации — моего доброго друга (он его рекомендовал сюда). И это представитель Министерства иностранных дел России. Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

"Это древняя, с хорошими традициями страна, которая прекрасно понимает, как должен себя вести тот или иной посол как в России, так и за ее пределами. Здесь даже комментировать нечего. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама", — уверен белорусский руководитель.

Бабич накануне высказал претензии в адрес депутата Палаты представителей Беларуси, активистки оппозиции Анны Канопацкой. Дипломат считает, что Канопацкая, задавшая после ежегодного послания Александра Лукашенко народу и парламенту 19 апреля вопрос о снижении стоимости строительства Белорусской атомной электростанции, приняла участие в провокации.

Парламентарий поинтересовалась у Лукашенко, действительно ли Россия снизила стоимость строительства БелАЭС, сославшись на Бабича, который, по ее словам, заявлял об этом в СМИ. При этом дипломата она не цитировала и массмедиа не назвала.

"Я это впервые слышу. Посол, наверное, считать плохо умеет. Это не Россия снизила. Если такое сказал посол, то он вредит себе", — отреагировал Лукашенко. Он подчеркнул, что стоимость строительства АЭС является коммерческой тайной и он с членами правительства и российской стороной договаривались подобные цифры не называть, однако, в случае если это сделал посол, надо дать свои пояснения.

По словам официального лидера, договор о строительстве АЭС заключался исходя из "существующих цен в мире" на тот момент. "Я Владимиру Владимировичу [Путину] говорил: вот, мы на 10 миллиардов договаривались, а реальная цена-то будет, наверное, меньше 7 миллиардов. Он мне отвечает: вот ты подарок мне преподнес, только никому не говори об этом, мы же контракты заключаем с другими странами", — сказал Лукашенко.

"К сожалению, история наших партнеров ничему не учит. Приходится констатировать, что белорусского президента опять обманули. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС", — заявил Бабич. По его словам, рассчитать конечную стоимость БелАЭС можно будет только после завершения строительства обоих блоков станции, "а это, как известно, произойдет не ранее конца 2020 года".

По мнению российского посла, вопрос Канопацкой мог быть "срежиссирован специально".

Бабич также прокомментировал РБК заявление главы белорусского МИД Владимира Макея, который накануне, 18 апреля, сказал журналистам, что Беларусь давно направила России ответные предложения по интеграции, "но Дмитрий Анатольевич [Медведев], возможно, не в курсе".

Российский посол напомнил, что Медведев является также членом Высшего государственного совета Союзного государства, председателем совета министров Союзного государства. "Все решения, которые принимаются в Союзном государстве, им согласовываются, а большинство из них реализуются под его непосредственным руководством", — сказал Бабич.

"Лучше бы господину Макею это в своей работе учитывать", — подчеркнул российский посол.

В ответ на это белорусский МИД заявил, что Михаил Бабич своей деятельностью разрушает "тесные и дружественные отношения двух братских народов".

"Могу лишь отослать к нашему предыдущему комментарию по поводу его эмоциональных заявлений некоторое время назад в марте. Все сказанное нами ранее полностью подтверждается. Господин Посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством. Хотя в послании президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков", — говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза в отношении высказываний дипломата 19 апреля.

"Знаете, что имеет значение в данной ситуации? В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", — подчеркнул Глаз.