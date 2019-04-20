Белорусские гонщики впервые в истории стали чемпионами африканского ралли-рейда Morocco Desert Challenge

Минск, 20 апреля. Белорусские гонщики впервые в истории стали чемпионами африканского марафона. Капотный "МАЗ" во время своего дебюта с солидным отрывом победил в ралли-рейде Morocco Desert Challenge. В тройку лидеров также вошел и другой белорусский гоночный грузовик, сообщили на Минском автозаводе.

Чемпионом африканской гонки стал экипаж Сергея Вязовича. Второе место с 22-минутным отставанием занял голландец Петер Верслёйс на грузовике MAN. Третьим завершил марафон "МАЗ" Алексея Вишневского, проиграв партнеру по команде без малого 25 минут.

"Всегда приятно побеждать, особенно когда соревнуешься с такими серьезными соперниками. Гонка оказалась очень сложной и интересной, и мы поступили правильно, когда приняли решение в ней участвовать. Мы привезем домой не только чемпионский титул, но и богатый опыт, который сможем применить на любом ралли-рейде, в какой бы части света он ни проходил", — признался глава команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Белорусы вырвались вперед с первых километров. И хотя начальный этап омрачили ошибки в навигации, уже во второй и третий дни белорусы показывали лучшее время. На четвертом заезде гонщиков сдерживали мелкие неприятности. Но уже с пятого этапа "МАЗ" шел первым в общем зачете, а ближе к финишу даже укрепил лидерство.

Последний спецучасток пролегал по скоростной трассе и прошел без сюрпризов. Одни гонщики пытались удержать позиции, другие — их улучшить. Среди белорусов отличился Алексей Вишневский, показав четвертое время и обеспечив себе место в тройке лидеров общего зачета. От победителя заезда — голландца Герта Хузинка на Renalut — он отстал на 7 минут. Сергей Вязович не спешил и приехал восьмым, проиграв около 13 минут.

В африканской гонке были представлены грузовики 8 мировых брендов, но белорусские спортивные грузовики оказались самыми быстрыми и прочными. На протяжении всего марафона с ними не произошло ни одной серьезной поломки. Что касается капотного "МАЗа", то изначально его и вовсе планировали лишь "обкатать" перед следующим "Дакаром".

"МАЗы" показали себя самыми надежными и выносливыми грузовиками на планете. Даже участки с запредельными нагрузками камионы проходили без каких-либо сложностей. Если честно, мы думали, что для капотника гонка станет, скорее, проверкой на прочность и испытанием. Но машина превзошла все наши ожидания — она смогла еще и привести нас к победе. Это позволит нам укрепить позиции в мировом автоспорте и повысить имидж Минского автозавода", — подчеркнул Вязович.

Ралли-рейд Morocco Desert Challenge прошел с 12 по 20 апреля. Большая часть трассы пролегала по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий были дюны и высохшие русла рек. Маршрут гонки составил около 2.700 км.