Во время полумарафона в Гомеле скончался известный белорусский пианист один из основателей ФК "Крумкачы" Юрий Блинов

Минск, 21 апреля. Один из основателей футбольного клуба "Крумкачы" известный белорусский пианист Юрий Блинов скончался во время полумарафона в Гомеле. Блинову было 43 года.

"Экомарафон-2019" состоялся 21 апреля. Пианист и соучредитель команды упал за пять метров до финиша, сообщила пресс-служба клуба, который сейчас носит название НФК и в этом сезоне выступит в первой лиге национального чемпионата.

Юрий Блинов родился в Дрогичине (Брестская область). Окончил Республиканский музыкальный лицей, Белорусскую государственную академию музыки и магистратуру. В школьные годы добился успеха на Всесоюзном конкурсе учащихся средних специальных музыкальных школ в Тбилиси (5-я премия) и I Международном конкурсе им. Я.Витола в Риге (3-я премия). В 17 лет одержал победу в I Международном конкурсе им. С.Прокофьева в Санкт-Петербурге. Гастролировал в странах СНГ и Европы, Китае, Японии, США, участвовал в известных международных фестивалях (имени А.Скрябина в Москве, имени Ф.Шопена в польском Душники-Здруе, имени Ф.Бузони в итальянском Больцано), выступал с ведущими оркестрами Европы и Америки. В 2000 году продолжил карьеру в США: прошел стажировку в Техасском христианском университете, получил степень доктора музыкальных искусств в Высшей школе музыки Истмена. Стал лауреатом крупных конкурсов, в том читсле обладателем первых премий Гран-при Шопена в Техасе и Всеамериканского конкурса пианистов. В 2002 году был приглашен в олимпийский Солт-Лейк-Сити, где играл концерт в резиденции губернатора штата Юта. Стал первым белорусским пианистом, который выступил с сольным концертом в одном из залов знаменитого Карнеги-Холла.

"Когда у "воронов" наступили тяжелые времена, он сделал все, чтобы возродить клуб, и стал одним из учредителей обновленной команды", — отмечается в релизе.