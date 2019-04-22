Возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения стеклозавода "Неман", заключившего невыгодный договор

Минск, 22 апреля. Работники Лидской межрайонной финансовой милиции и Комитета госконтроля Гродненской области при проверке ОАО "Стеклозавод "Неман" установили факт причинения предприятию ущерба в особо крупном размере из-за заключения заведомо невыгодного договора поставки продукции, сообщила пресс-служба КГК.

В 2016 году начальник структурного подразделения ОАО "Стеклозавод "Неман" без согласования с экономическим советом предприятия заключил договор с зарегистрированной в Польше фирмой на поставку стекловаты по ценам ниже плановой себестоимости. В соответствии с этим договором с июля 2016 года по май 2017-го стеклозавод поставлял польскому субъекту хозяйствования продукцию по заниженной цене. В результате предприятию причинен ущерб более чем на 140 тыс. рублей.

По данному факту Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Ведется предварительное расследование.