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Дата распечатки: 22.04.2019 14:13
 
22.04.2019 12:38 Общество, Экономика

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения стеклозавода "Неман", заключившего невыгодный договор

Минск, 22 апреля. Работники Лидской межрайонной финансовой милиции и Комитета госконтроля Гродненской области при проверке ОАО "Стеклозавод "Неман" установили факт причинения предприятию ущерба в особо крупном размере из-за заключения заведомо невыгодного договора поставки продукции, сообщила пресс-служба КГК.

В 2016 году начальник структурного подразделения ОАО "Стеклозавод "Неман" без согласования с экономическим советом предприятия заключил договор с зарегистрированной в Польше фирмой на поставку стекловаты по ценам ниже плановой себестоимости. В соответствии с этим договором с июля 2016 года по май 2017-го стеклозавод поставлял польскому субъекту хозяйствования продукцию по заниженной цене. В результате предприятию причинен ущерб более чем на 140 тыс. рублей.

По данному факту Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Ведется предварительное расследование.

Марина Носова, БелаПАН.

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