"Гомельтранснефть Дружба": Ухудшение качества российской нефти является нарушением контракта

Минск, 22 апреля. Нефть, не соответствующая показателям качества, сейчас находится в нефтепроводах ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по всей территории Беларуси, сообщает пресс-служба предприятия.

"Сложившаяся ситуация является нарушением контракта со стороны "Транснефти". Однако "Гомельтранснефть Дружба" соблюдает все договоренности с российскими коллегами на поставку нефти и вынуждена продолжать прокачку некачественного сырья", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что руководство предприятия находится в постоянном контакте с российскими партнерами, на 23 апреля запланирована встреча с руководством "Транснефти" "по обсуждению технических и компенсационных вопросов" с участием представителей концерна "Белнефтехим" и директоров двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" сообщил, что уже несколько дней по нефтепроводу "Дружба" из России поступает некачественная нефть, содержание хлорорганических соединений в отдельных пробах которой в десятки раз превышает допустимый уровень. В эфире телеканала СТВ председатель концерна Андрей Рыбаков заявил, что "отдельные пробы показывали превышение в 100 раз". Первым некачественное сырье получил Мозырский НПЗ, где его локализовали.

21 апреля в Новополоцке, в ОАО "Нафтан", состоялось заседание оперативного штаба, по итогам которого вице-премьер Игорь Ляшенко заявил: после поставки некачественной нефти из России Беларусь вводит ограничения на экспорт светлых нефтепродуктов. По его словам, 23 апреля в Россию выезжает делегация "Белнефтехима", в состав которой включены руководители нефтеперерабатывающих предприятий, для переговоров с представителями "Транснефти". Российские поставщики нефти пообещали в ближайшее время стабилизировать ситуацию, отметил чиновник. При этом он добавил, что Беларусь несет "экономические и технические издержки".

22 апреля в госконцерне сообщили, что из-за некачественной нефти на Мозырском заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование. "Несмотря на возникающие проблемы, связанные с коррозионным износом оборудования, ОАО "Мозырский НПЗ" по-прежнему выпускает товарную продукцию, соответствующую международным стандартам качества, в полном ассортименте", — отметили на предприятии.

"Дружба" — магистральный нефтепровод, который представляет собой сложную техническую систему. Белорусское предприятие осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода, в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию. В 2018 году предприятием прокачано 60,4 млн тонн нефти, из них 58,8 миллиона тонн — поставки из России, что обеспечило около четверти нефтеэкспорта РФ.