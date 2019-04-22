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Дата распечатки: 22.04.2019 17:16
 
22.04.2019 16:34 Экономика, Политика

Пресс-секретарь президента РФ: Путин и Лукашенко не ведут переговоры о качестве российской нефти

Минск, 22 апреля. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали проблему ухудшения качества поставляемой российской нефти, заявил журналистам в Москве 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет", — цитирует Пескова ТАСС. По словам пресс-секретаря Путина, эту тему должно комментировать российское Министерство энергетики.

В пресс-службе Минэнерго России накануне заявили, что проблема ухудшения качества нефти, поставляемой в Беларусь, носит технический характер и будет устранена в ближайшие дни.

19 апреля концерн "Белнефтехим" сообщил, что уже несколько дней по нефтепроводу "Дружба" из России поступает некачественная нефть, содержание хлорорганических соединений в отдельных пробах которой в десятки раз превышает допустимый уровень. Председатель концерна Андрей Рыбаков заявил, что "отдельные пробы показывали превышение в 100 раз". Первым некачественное сырье получил Мозырский НПЗ, где его локализовали.

21 апреля в Новополоцке, в ОАО "Нафтан", состоялось заседание оперативного штаба, по итогам которого вице-премьер Игорь Ляшенко заявил: после поставки некачественной нефти из России Беларусь вводит ограничения на экспорт светлых нефтепродуктов. По его словам, 23 апреля в Россию выезжает делегация "Белнефтехима", в состав которой включены руководители нефтеперерабатывающих предприятий, для переговоров с представителями "Транснефти". Российские поставщики нефти пообещали в ближайшее время стабилизировать ситуацию, отметил чиновник. При этом он добавил, что Беларусь несет "экономические и технические издержки".

22 апреля в госконцерне сообщили, что из-за некачественной нефти на Мозырском заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование. "Несмотря на возникающие проблемы, связанные с коррозионным износом оборудования, ОАО "Мозырский НПЗ" по-прежнему выпускает товарную продукцию, соответствующую международным стандартам качества, в полном ассортименте", — отметили на предприятии.

Алексей Александров, БелаПАН.

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