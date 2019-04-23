В витебской больнице скончался солдат срочной службы, накануне травмированный автомобилем в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде

Минск, 23 апреля. Рядовой Виктор Калачинский скончался 23 апреля в витебской больнице скорой помощи вследствие тяжелых травм, которые он получил накануне в результате наезда автомобиля в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Комиссия Министерства обороны продолжает проверку по факту грубейшего нарушения правил эксплуатации автомобильной техники в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде, в результате которого произошел наезд автомобиля на военнослужащего", — говорится в сообщении.

В Минобороны выразили соболезнование родным и близким погибшего и заверили, что им будет оказана вся необходимая помощь.

В Следственном комитете БелаПАН сообщили, что сейчас выясняются обстоятельства травмирования и смерти рядового Калачинского.