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Дата распечатки: 23.04.2019 12:59
 
23.04.2019 12:54 Общество

В витебской больнице скончался солдат срочной службы, накануне травмированный автомобилем в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде

Минск, 23 апреля. Рядовой Виктор Калачинский скончался 23 апреля в витебской больнице скорой помощи вследствие тяжелых травм, которые он получил накануне в результате наезда автомобиля в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Комиссия Министерства обороны продолжает проверку по факту грубейшего нарушения правил эксплуатации автомобильной техники в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде, в результате которого произошел наезд автомобиля на военнослужащего", — говорится в сообщении.

В Минобороны выразили соболезнование родным и близким погибшего и заверили, что им будет оказана вся необходимая помощь.

В Следственном комитете БелаПАН сообщили, что сейчас выясняются обстоятельства травмирования и смерти рядового Калачинского.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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